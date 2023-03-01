Потенциальный новичок «Барселоны» рассказал, почему восхищается Роналду

18-летний бразильский нападающий Витор Роке высказался о Криштиану Роналду.

Вундеркинд, представляющий цвета «Атлетико Паранаэнсе», открыто заявил о желании выступать за «Барселону», однако назвал экс-игрока мадридского «Реала» Криштиану Роналду одним из своих любимых игроков.

«Нет, я симпатизирую Роналду не из-за того, что он играл в «Реале», – рассказывает Роке, цитируемый испанскими СМИ. – Я восхищаюсь его спортивным менталитетом, его подходу к самосовершенствованию и работе над физической формой. Для меня это фундаментальные явления», – заявил футболист, заинтересовавший многочисленные топ-клубы Европы, включая «Барселону» и «Реал».