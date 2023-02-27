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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски пропустит матч с «Реалом»

27 Февраля 2023 • 14:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.03 23:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски не примет участие в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского «Реала», который состоится в четверг на «Сантьяго Бернабеу».

По информации от Relevo, поляк получил травму и не сможет помочь своей команде в важном матче против «королевского клуба». Отмечается, что к игре с «Реалом» также не успеют восстановиться Усман Дембеле и Педри.

Ответный полуфинал Кубка Испании состоится через месяц после первого – 5 апреля на «Камп Ноу». Перед этим команды встретятся между собой в чемпионате. Отрыв «Барселоны» от «Реала» сейчас составляет 7 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Роберт Левандовски
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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