«Реал» впервые за 13 лет не нанёс ни одного удара в створ в домашнем матче

Мадридский «Реал» не сумел вскрыть плотную оборону «Барселоны» в поединке полуфинала Кубка Испании.

Первая встреча двухматчевого противостояния завершилась победой команды Хави Эрнандеса на «Сантьяго Бернабеу» – 1:0. «Сливочные» нанесли 13 ударов по воротам «Барселоны», но так и не потревожили голкипера Марка-Андре тер Штегена – ни одна из попыток не пришлась в створ. По информации Opta, «Реал» впервые с 2010 года остался без ударов в створ в домашнем матче.

Примечательно, что «Барселона» пробила лишь четырежды, но дважды попала в створ. Судьбу матча решил автогол Эдера Милитао на 26-й минуте.