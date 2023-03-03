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Кубок Испании

«Реал» впервые за 13 лет не нанёс ни одного удара в створ в домашнем матче

03 Марта 2023 • 01:30 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Мадридский «Реал» не сумел вскрыть плотную оборону «Барселоны» в поединке полуфинала Кубка Испании.

Первая встреча двухматчевого противостояния завершилась победой команды Хави Эрнандеса на «Сантьяго Бернабеу» – 1:0. «Сливочные» нанесли 13 ударов по воротам «Барселоны», но так и не потревожили голкипера Марка-Андре тер Штегена – ни одна из попыток не пришлась в створ. По информации Opta, «Реал» впервые с 2010 года остался без ударов в створ в домашнем матче.

Примечательно, что «Барселона» пробила лишь четырежды, но дважды попала в створ. Судьбу матча решил автогол Эдера Милитао на 26-й минуте.

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Реал Мадрид Барселона
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