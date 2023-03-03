Нападающий «Милана» Рафаэл Леау попал в сферу интересов «Барселоны».

Несмотря на финансовые трудности и возможный запрет на тренсферы в летнее окно, каталонский гранд называется среди претендентов на различных дорогостоящих игроков атаки, и один из таковых – лидер «Милана» Леау, информирует Sport. Португалец будет доступен по сниженной цене предстоящим летом, если так и не продлит истекающий в 2024 году контракт с «россонери».

В подписании 23-летнего форварда, оценённого порталом Transfermarkt в 85 млн евро, также заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и другие гранды европейского футбола.