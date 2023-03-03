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Кубок Испании

Анчелотти: «Незаслуженная победа «Барселоны», я доволен нашей игрой»

03 Марта 2023 • 01:54 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команде не повезло в матче с «Барселоной» (0:1).

«Сливочные» уступили в родных стенах в первом поединке полуфинала Кубка Испании из-за автогола Эдера Милитао.

«Неудачный и незаслуженный результат. Мы проиграли, но сегодняшняя игра придаёт уверенности: сыграем так же на «Камп Ноу» – пройдём дальше.

Мы не преуспели в атаке, но «Барселона» тоже ничего не создала – сопернику повезло с голом. Мы сыграли так, как и хотели, и мы довольны своим выступлением. Сегодня команда провела один из своих лучших матчей с точки зрения прессинга и защиты, однако не смогла найти брешь в плотной обороне «Барселоны», – поведал на пресс-конференции Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Ceroki
03 Марта 2023 в 02:00
Ни одного удара в свор ворот и он доволен ??? Очень стремное заявление . Бестолковая барса в последних междусобойчиках при невразумительной игре обоих команд таки имет перевес . Конечно это кубок ,но тем не менеее..
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