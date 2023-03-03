Анчелотти: «Незаслуженная победа «Барселоны», я доволен нашей игрой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команде не повезло в матче с «Барселоной» (0:1).

«Сливочные» уступили в родных стенах в первом поединке полуфинала Кубка Испании из-за автогола Эдера Милитао.

«Неудачный и незаслуженный результат. Мы проиграли, но сегодняшняя игра придаёт уверенности: сыграем так же на «Камп Ноу» – пройдём дальше.

Мы не преуспели в атаке, но «Барселона» тоже ничего не создала – сопернику повезло с голом. Мы сыграли так, как и хотели, и мы довольны своим выступлением. Сегодня команда провела один из своих лучших матчей с точки зрения прессинга и защиты, однако не смогла найти брешь в плотной обороне «Барселоны», – поведал на пресс-конференции Анчелотти.