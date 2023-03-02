«Тоттенхэм» всерьёз хочет летом приобрести полузащитника «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси в следующим сезоне может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает испанское издание Sport, ивуариец интересен лондонскому «Тоттенхэму».

«Шпоры» всерьёз рассчитывают заполучить полузащитника грядущим летом. Кесси был недоволен своим положением в «Барселоне» в первой половине сезона, но сейчас Франк стал получать больше игровой практики.

Нынешний тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте уже несколько раз приглашал Кесси в свои команды, но проблема в том, что итальянский специалист, скорее всего, покинет свой пост в конце сезона.