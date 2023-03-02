Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем с высокой вероятностью вернётся в Англию летом.

Основным претендентом на 19-летнего игрока считался мадридский «Реал», однако «сливочным» будет трудно конкурировать с представителями Английской премьер-лиги по части финансов. По информации ABC, два неназванных английских клуба уже выразили готовность потратить 150 млн евро на приобретения Беллингема грядущим летом, в то время как «Реал» не сможет позволить себе такие траты.

Трансферная стоимость Джуда Беллингема, согласно оценке Transfermarkt, составляет 110 млн евро.