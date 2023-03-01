Гранат назвал точный счёт матча «Реал» - «Барселона»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался в преддверии полуфинального матча Кубка Испании «Реал» - «Барселона».

«Первый матч пройдет в Мадриде, поэтому, думаю, фаворит «Реал». У «Барселоны» есть потери в составе, травмы, кто-то пропускает матчи. Поэтому выберу «Реал» в качестве фаворита», — приводит слова Граната Sport24.

Эксперт отметил, что без Роберта Левандовски, Усмана Дембеле и Педри атака «сине-гранатовых» выглядит не такой яркой, ведь это ключевые игроки. Хотелось бы увидеть победу «Реала» со счетом 3:1, подытожил Гранат.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 2 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.