Гранат: «Без Дембеле, Педри и Левандовски «Барселона» выглядит бледно»

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Реалом» - но сделать это придется без целого ряда ключевых игроков, среди котоых и Педри, и Роберт Левандовски, и Усман Дембеле. Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат, любезно поделившийся своими ожиданиями от матча, считает это серьезной проблемой.

- Выберу «Реал» в качестве фаворита. Без Левандовски, Дембеле и Педри вариантов в атаке у «Барселоны» становится гораздо меньше. Это ключевые игроки, без них команда выглядит блекло, - цитирует слова Владимира Граната Sport24.