Будущее полузащитника Марсело Брозовича в «Интере» остаётся неопределённым.

В январе СМИ связывали хорвата с переходом в «Барселону», однако трансфер так и не состоялся. Позднее стало известно, что «Интер» готов расстаться с 30-летним хавбеком летом, если получит приемлемое предложение. Согласно обновлённым сведениям La Gazzetta dello Sport, в настоящий момент к футболисту присматриваются сразу три гранда – лондонский «Челси», мадридский «Реал» и всё та же «Барселона».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марсело Брозовича в 35 млн евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «нерадзурри», отметившись двумя голами.