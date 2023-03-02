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«Реал» претендует на полузащитника сборной Бразилии

02 Марта 2023 • 22:47 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
1 5.70 X 3.20 2 1.85
2-й тайм

Мадридский «Реал» вновь намерен побороться за полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

Слухи связывали 25-летнего хавбека с переходом в мадридский клуб ещё прошлым летом, когда в «Манчестер Юнайтед» перебрался Каземиро. Согласно сведениям Mundo Deportivo, руководство «сливочных» может предпринять новую попытку приобретения Гимараэса в грядущее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Бразилии в 60 млн евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах «сорок» во всех турнирах, записав себе в актив четыре гола и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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