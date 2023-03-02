«Реал» претендует на полузащитника сборной Бразилии

Мадридский «Реал» вновь намерен побороться за полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

Слухи связывали 25-летнего хавбека с переходом в мадридский клуб ещё прошлым летом, когда в «Манчестер Юнайтед» перебрался Каземиро. Согласно сведениям Mundo Deportivo, руководство «сливочных» может предпринять новую попытку приобретения Гимараэса в грядущее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Бразилии в 60 млн евро. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах «сорок» во всех турнирах, записав себе в актив четыре гола и три ассиста.