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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Барселона» не сможет подписывать игроков летом»

02 Марта 2023 • 20:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 1 ч. 51 мин.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о перспективах «Барселоны» на трансферном рынке.

Напомним, что в январское окно «сине-гранатовым» не было позволено регистрировать дорогостоящих игроков.

«В январе «Барселона» не могла осуществлять трансферы – мы не позволяли им это делать, и предстоящим летом будет то же самое, – заявил Тебас, слова которого приводит Deportes. – Повторюсь, клуб не сможет подписывать новых игроков в летнее трансферное окно», – добавил президент Ла Лиги.

Несмотря на ограничения, СМИ продолжают связывать каталонский клуб с подписанием множества звёздных игроков – например, Бернарду Силвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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