Тебас: «Барселона» не сможет подписывать игроков летом»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о перспективах «Барселоны» на трансферном рынке.

Напомним, что в январское окно «сине-гранатовым» не было позволено регистрировать дорогостоящих игроков.

«В январе «Барселона» не могла осуществлять трансферы – мы не позволяли им это делать, и предстоящим летом будет то же самое, – заявил Тебас, слова которого приводит Deportes. – Повторюсь, клуб не сможет подписывать новых игроков в летнее трансферное окно», – добавил президент Ла Лиги.

Несмотря на ограничения, СМИ продолжают связывать каталонский клуб с подписанием множества звёздных игроков – например, Бернарду Силвы.