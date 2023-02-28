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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витор Роке объяснил, почему хотел бы выступать в одной команде с Левандовски

28 Февраля 2023 • 21:16 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке высказался о своём кумире Роберте Левандовски.

Ранее уже сообщалось о желании 18-летнего футболиста перебраться в каталонский клуб. По словам бразильца, игра в одной команде с Левандовски – одна из главных причин такого желания: «Да, я был бы рад выступать с Робертом в следующем сезоне. Когда рядом с тобой футболист такого уровня, ты обязательно извлечёшь определённую пользу, станешь лучше, и эти уроки очень пригодились бы мне в дальнейшем», – цитируют Витора Роке испанские СМИ.

В активе форварда молодёжной сборной Бразилии пять голов и один ассист в 29 матчах бразильской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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