Витор Роке объяснил, почему хотел бы выступать в одной команде с Левандовски

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке высказался о своём кумире Роберте Левандовски.

Ранее уже сообщалось о желании 18-летнего футболиста перебраться в каталонский клуб. По словам бразильца, игра в одной команде с Левандовски – одна из главных причин такого желания: «Да, я был бы рад выступать с Робертом в следующем сезоне. Когда рядом с тобой футболист такого уровня, ты обязательно извлечёшь определённую пользу, станешь лучше, и эти уроки очень пригодились бы мне в дальнейшем», – цитируют Витора Роке испанские СМИ.

В активе форварда молодёжной сборной Бразилии пять голов и один ассист в 29 матчах бразильской Серии А.