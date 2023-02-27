«Барселона» по-прежнему хочет обменять Кесси на Брозовича

Каталонская «Барселона» сохраняет интерес к полузащитнику миланского «Интера» Марсело Брозовичу. По информации от Cadena De Sera, «сине-гранатовые» не прочь отдать «нерадзурри» своего хавбека Франка Кесси в обмен на хорвата.

Напомним, Кесси выступает за «Барселону» чуть более, чем полгода. Ивуариец перебрался на «Камп Ноу» летом из «Милана» на правах свободного агента. Что касается Брозовича, руководство «Интера» в ближайшее время намерено избавиться от 30-летнего полузащитника.

Кесси в нынешнем сезоне провёл всего 511 минут в составе «Барселоны» в чемпионате Испании, где отметился одним результативным пасом.