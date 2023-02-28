Гвардиол готов отказать «Реалу» ради перехода в английский топ-клуб

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол намерен продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Недавно в СМИ появились сведения о готовности 21-летнего футболиста перебраться в мадридский «Реал» следующим летом. Согласно CaughtOffside, эта информация не соответствуют действительности: хорват не соглашался на переход в «Реал» – вместо этого он предпочитает перейти в один из грандов чемпионата Англии. Основным претендентом на молодого центрбека считается «Ливерпуль».

Контракт Йошко Гвардиола с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 75 млн евро.