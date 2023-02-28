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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиол готов отказать «Реалу» ради перехода в английский топ-клуб

28 Февраля 2023 • 20:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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01.03 23:00

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол намерен продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Недавно в СМИ появились сведения о готовности 21-летнего футболиста перебраться в мадридский «Реал» следующим летом. Согласно CaughtOffside, эта информация не соответствуют действительности: хорват не соглашался на переход в «Реал» – вместо этого он предпочитает перейти в один из грандов чемпионата Англии. Основным претендентом на молодого центрбека считается «Ливерпуль».

Контракт Йошко Гвардиола с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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