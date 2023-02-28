Ферлан Менди вернётся в строй в ближайшие две недели

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди очень близок к тому, чтобы вернуться в строй. Напомним, футболист уже около месяца пребывает в лазарете после того, как получил травму.

По информации от издания Marca, француз в данный момент уже близится к полноценному возвращению на поле. Тренерский штаб «королевского клуба» надеется на то, что Ферлан вернётся в строй в течение ближайших двух недель.

Напомним, запасной левый защитник «Реала» Давид Алаба тоже получил травму в матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В этом амплуа в последних матчах вынужденно играл Начо Фернандес, который номинально является центральным защитником.