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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферлан Менди вернётся в строй в ближайшие две недели

28 Февраля 2023 • 10:36 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди очень близок к тому, чтобы вернуться в строй. Напомним, футболист уже около месяца пребывает в лазарете после того, как получил травму.

По информации от издания Marca, француз в данный момент уже близится к полноценному возвращению на поле. Тренерский штаб «королевского клуба» надеется на то, что Ферлан вернётся в строй в течение ближайших двух недель.

Напомним, запасной левый защитник «Реала» Давид Алаба тоже получил травму в матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В этом амплуа в последних матчах вынужденно играл Начо Фернандес, который номинально является центральным защитником.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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