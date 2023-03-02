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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» поддерживает связь с Амрабатом с целью оформить летний трансфер

02 Марта 2023 • 23:30 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
1 5.70 X 3.20 2 1.85
2-й тайм

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат по-прежнему интересен «Барселоне».

Каталонский клуб предпринял попытку переманить марокканца в свои ряды в январе, но был вынужден смириться с отказом «Фиорентины». Сообщалось, что сам Амрабат очень хотел перебраться в «Барселону», и его намерения ещё могут осуществиться: по данным TMW, руководство «сине-гранатовых» продолжает поддерживать связь с 26-летним игроком и его окружением – стороны обсуждают вероятный летний переход, который, впрочем, может не состояться из-за финансовых трудностей гранда Ла Лиги.

«Фиорентина» рассчитывает продлить контракт Софьяна Амрабата, истекающий в 2024 году. Стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

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Барселона Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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