Бензема уладил конфликт с Алабой

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема провёл беседу с защитником Давидом Алабой, который на днях проголосовал за Лионеля Месси в номинации за награду The Best от ФИФА.

Ранее болельщики мадридского «Реала» подвергли Алабу критике и оскорблениям на расовой почве в социальных сетях. По информации от журналиста Родриго Фаеса, Бензема поговорил с Давидом и уладил конфликт. Алаба объяснил партнёру, что решение принималось вместе с партнёрами по сборной Австрии.

Напомним, Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча». Нагруду The Best забрал Лионель Месси за победу на чемпионате мира с 7 забитыми голами на турнире.