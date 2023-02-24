Названы сроки восстановления Фати после травмы

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати вскоре должен вернуться в строй.

20-летний игрок получил травму на тренировке, о чём сегодня сообщила пресс-служба каталонского клуба. Как позднее выяснили испанские ресурсы, повреждение Фати не слишком серьёзно – восстановление должно занять порядка трёх-четырёх дней. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, форвард сможет принять участие в поединке против мадридского «Реала» в рамках полуфинала Кубка Испании, который состоится 2 марта.

26 февраля «Барселона» сыграет в гостях против «Альмерии». В этом матче Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на Фати.