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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы сроки восстановления Фати после травмы

24 Февраля 2023 • 22:51 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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26.02 20:30

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати вскоре должен вернуться в строй.

20-летний игрок получил травму на тренировке, о чём сегодня сообщила пресс-служба каталонского клуба. Как позднее выяснили испанские ресурсы, повреждение Фати не слишком серьёзно – восстановление должно занять порядка трёх-четырёх дней. По сведениям журналиста Тони Хуанмарти, форвард сможет принять участие в поединке против мадридского «Реала» в рамках полуфинала Кубка Испании, который состоится 2 марта.

26 февраля «Барселона» сыграет в гостях против «Альмерии». В этом матче Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на Фати.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Альмерия Ансу Фати
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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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