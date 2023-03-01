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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» запланировал летний трансфер восходящей звезды из Португалии с отступными в 100 млн евро

01 Марта 2023 • 01:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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02.03 23:00

Центральный защитник «Бенфики» Антониу Силва попал на радары мадридского «Реала».

Несколькими месяцами ранее 19-летний футболист уже был связан с рядом грандов европейского футбола, включая «Реал». Согласно обновлённому отчёту Record, «сливочные» не упустили Силву из виду – они продолжают внимательно следить за его игрой и рассматривают возможность осуществления трансфера в летнее окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного центрбека в 15 млн евро, а отступные в его контракте составляют 100 млн евро. В текущем сезоне Антониу Силва сыграл 32 матча за «Бенфику», отметившись тремя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика трансферы футбола - лето 2023 Антониу Силва
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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