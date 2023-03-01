«Реал» запланировал летний трансфер восходящей звезды из Португалии с отступными в 100 млн евро

Центральный защитник «Бенфики» Антониу Силва попал на радары мадридского «Реала».

Несколькими месяцами ранее 19-летний футболист уже был связан с рядом грандов европейского футбола, включая «Реал». Согласно обновлённому отчёту Record, «сливочные» не упустили Силву из виду – они продолжают внимательно следить за его игрой и рассматривают возможность осуществления трансфера в летнее окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного центрбека в 15 млн евро, а отступные в его контракте составляют 100 млн евро. В текущем сезоне Антониу Силва сыграл 32 матча за «Бенфику», отметившись тремя голами.