Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кркич – о Фати: «Иногда к игрокам относятся как к товару, я знаю это по себе»

27 Февраля 2023 • 21:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.03 23:00

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич высказался о положении Ансу Фати.

20-летний нападающий «сине-гранатовых» считался одной из ярчайших восходящих звёзд футбола в первые годы своей карьеры, а затем получил тяжёлую травму и утратил былые позиции.

«Я испытал на себе то, что происходит с Фати, – рассказывает Кркич, также считавшийся восходящей суперзвездой в конце позапрошлого десятилетия. – Одно дело, когда у тебя всё складывается удачно с самого старта карьеры, и совсем другое – когда в дело вмешивается травма или другая неудача. Иногда игроков рассматривают как товар. В свои 17 лет я тоже был вынужден принять ярлык «нового Месси», что явно не идёт на пользу», – цитирует Бояна журналист Альфредо Педулла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боян Кркич Ансу Фати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.02.23 в 23:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе Хетафе
1.63 3.80 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» претендует на игрока «Барселоны»
21:49 · Испания. Ла Лига
Кркич – о Фати: «Иногда к игрокам относятся как к товару, я знаю это по себе»
21:39 · Испания. Ла Лига
Фекир пропустит остаток сезона из-за травмы
20:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потерпела 8 поражений в 70 матчах с Педри, без него – 8 в 29
20:50 · Англия. Премьер-лига
Фирпо рассказал, почему играть на стадионе «Лидса» ему нравится больше, чем на «Камп Ноу»
20:32 · Испания. Ла Лига
Хави разочаровался в двух игроках «Барселоны» после поражения от «Альмерии» 1
20:25 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу
19:27 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» начал переговоры по трансферу Араухо 1
16:12 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» раскрыла диагноз Левандовски
15:20 · Испания. Ла Лига
​Дембеле помог бывшему клубу финансово
15:19 · Испания. Ла Лига
Иньяки Пенья вряд ли останется в «Барселоне», у игрока есть более выгодные предложения
14:58 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» готовит 90 млн евро на защитника «Барселоны» 3
14:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» надеется, что Левандовски вернётся в строй 12 марта
14:14 · Испания. Ла Лига
Левандовски пропустит матч с «Реалом»
11:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» зарегистрирует Альваро Родригеса в качестве игрока первой команды на следующий сезон 1
Все новости
Рекомендуем