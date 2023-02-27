Кркич – о Фати: «Иногда к игрокам относятся как к товару, я знаю это по себе»

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич высказался о положении Ансу Фати.

20-летний нападающий «сине-гранатовых» считался одной из ярчайших восходящих звёзд футбола в первые годы своей карьеры, а затем получил тяжёлую травму и утратил былые позиции.

«Я испытал на себе то, что происходит с Фати, – рассказывает Кркич, также считавшийся восходящей суперзвездой в конце позапрошлого десятилетия. – Одно дело, когда у тебя всё складывается удачно с самого старта карьеры, и совсем другое – когда в дело вмешивается травма или другая неудача. Иногда игроков рассматривают как товар. В свои 17 лет я тоже был вынужден принять ярлык «нового Месси», что явно не идёт на пользу», – цитирует Бояна журналист Альфредо Педулла.