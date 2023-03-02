«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в «Сельте»

У мадридского «Реала» есть запасной вариант на тот случай, если клубу не удастся подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Pacojo, «сливочные» рассматривают в качестве альтернативы англичанину хавбека «Сельты» Габри Вейгу.

20-летний полузащитник в нынешнем сезоне стал полноценным игроком основного состава «Сельты». В 22 поединках футболист отметился восемью голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что в услугах Вейги заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».