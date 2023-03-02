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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в «Сельте»

02 Марта 2023 • 12:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 10 ч. 30 мин.

У мадридского «Реала» есть запасной вариант на тот случай, если клубу не удастся подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Pacojo, «сливочные» рассматривают в качестве альтернативы англичанину хавбека «Сельты» Габри Вейгу.

20-летний полузащитник в нынешнем сезоне стал полноценным игроком основного состава «Сельты». В 22 поединках футболист отметился восемью голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что в услугах Вейги заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем Габри Вейга
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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