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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может установить рекорд в следующем туре Ла Лиги

14 Февраля 2023 • 11:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.03 23:00

Каталонская «Барселона» в следующем туре чемпионата Испании может установить рекорд. Если команда сумеет сохранить свои ворота сухими в матче против «Кадиса», «сине-гранатовые» станут единственным клубом в истории Ла Лиги, который пропустил всего 7 голов по истечению 22 туров.

Напомним, в данный момент у «Барселоны» лучшая оборона среди всех клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Команда Хави Эрнандеса пропустила 7 голов в 21 матчей.

«Барселона» сейчас лидирует в чемпионате с отрывом в 11 очков от второго места. Правда, у ближайших преследователей в лице мадридского «Реала» есть матч в запасе.

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Барселона
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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