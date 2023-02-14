«Барселона» может установить рекорд в следующем туре Ла Лиги

Каталонская «Барселона» в следующем туре чемпионата Испании может установить рекорд. Если команда сумеет сохранить свои ворота сухими в матче против «Кадиса», «сине-гранатовые» станут единственным клубом в истории Ла Лиги, который пропустил всего 7 голов по истечению 22 туров.

Напомним, в данный момент у «Барселоны» лучшая оборона среди всех клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Команда Хави Эрнандеса пропустила 7 голов в 21 матчей.

«Барселона» сейчас лидирует в чемпионате с отрывом в 11 очков от второго места. Правда, у ближайших преследователей в лице мадридского «Реала» есть матч в запасе.