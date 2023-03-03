Винисиус оскорбил игрока «Барселоны»

Во время первого поединка полуфинальной стадии Кубка Испании между игроками мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» произошел конфликт. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как информирует источник, перепалка произошла между нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором и полузащитником «сине-гранатовых» Гави. В одним из эпизодов бразильский форвард подошел к игроку «Барселоны» и в оскорбительной форме высказался ему прямо в лицо. На это Гави ответил ироничной улыбкой. Слова Жуниора не раскрываются.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась поражением «Реала» со счетом 0:1. Ответный матч состоится в Барселоне 5 марта.