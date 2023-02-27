«Реал» зарегистрирует Альваро Родригеса в качестве игрока первой команды на следующий сезон

Мадридский «Реал» остался под впечатлением от последних выступлений своего юниора Альваро Родригеса. В данный момент футболист заявлен в качестве игрока «Кастильи», но руководство в скором времени хочет это исправить.

По информации от ABC, «Реал» хочет зарегистрировать Родригеса на следующий сезон в качестве футболиста основы. Более того, игроку будет предоставлен новый номер (от 1 до 25). Сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти очень ценит навыки Родригеса.

В нынешнем сезоне 18-летний Альваро провёл всего 15 минут в чемпионате Испании за «Реал». За этот короткий промежуток Родригес умудрился отметиться голом и результативной передачей.