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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» зарегистрирует Альваро Родригеса в качестве игрока первой команды на следующий сезон

27 Февраля 2023 • 11:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.03 23:00

Мадридский «Реал» остался под впечатлением от последних выступлений своего юниора Альваро Родригеса. В данный момент футболист заявлен в качестве игрока «Кастильи», но руководство в скором времени хочет это исправить.

По информации от ABC, «Реал» хочет зарегистрировать Родригеса на следующий сезон в качестве футболиста основы. Более того, игроку будет предоставлен новый номер (от 1 до 25). Сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти очень ценит навыки Родригеса.

В нынешнем сезоне 18-летний Альваро провёл всего 15 минут в чемпионате Испании за «Реал». За этот короткий промежуток Родригес умудрился отметиться голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Альваро Родригес
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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