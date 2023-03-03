Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»

03 Марта 2023 • 02:18 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что думает о поражении своей команды в «эль класико» (0:1).

Судьбу первого матча полуфинального противостояния Кубка Испании решил автогол Эдера Милитао, забитый на 26-й минуте встречи.

«Очень неудачный результат. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не смогли их реализовать. «Барселона» – отличная команда, даже когда в её составе много травмированных, но сегодня мы были лучше. Соперникам повезло с голом.

Очень жаль, что мы так и не сравняли счёт, но мы спокойны и уверены в своих силах – наша команда способна добиться результата на «Камп Ноу», – заявил в послематчевом интервью Модрич.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
0
1
100.00 21.00 1.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
02:32 · Испания. Кубок
Хави: «Араухо – один из лучших защитников в мире»
02:18 · Испания. Кубок
Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
02:07 · Испания. Кубок
Араухо доволен исходом дуэли с Винисиусом
01:54 · Испания. Кубок
Анчелотти: «Незаслуженная победа «Барселоны», я доволен нашей игрой» 1
01:41 · Испания. Кубок
Хави – о победе в «эль класико»: «Реал» остаётся фаворитом противостояния»
01:30 · Испания. Кубок
«Реал» впервые за 13 лет не нанёс ни одного удара в створ в домашнем матче
01:20 · Испания. Кубок
«Барселона» обыграла «Реал», установив личный антирекорд по владению мячом с сезона 2013/14
01:10 · Испания. Кубок
Бускетс установил рекорд по количеству побед в «эль класико»
00:33 · Испания. Кубок
Винисиус – лидер по жёлтым карточкам среди атакующих игроков испанских клубов
00:02 · Испания. Кубок
Автогол Милитао стал четвёртым в «эль класико» в 21 веке
02 Марта
23:05 · Испания. Кубок
«Реал» проиграл «Барселоне» в трёх из последних четырёх двухматчевых противостояний в Кубке Испании
22:30 · Испания. Кубок
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 10
22:28 · Испания. Кубок
Бускетс сегодня станет рекордсменом «эль класико» – он опередит Рамоса и Месси по количеству матчей
22:27 · Испания. Кубок
«Реал» и «Барселона» объявили составы на кубковое «Эль-Класико»
11:16 · Испания. Кубок
Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»
Все новости
Рекомендуем