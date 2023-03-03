Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что думает о поражении своей команды в «эль класико» (0:1).

Судьбу первого матча полуфинального противостояния Кубка Испании решил автогол Эдера Милитао, забитый на 26-й минуте встречи.

«Очень неудачный результат. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не смогли их реализовать. «Барселона» – отличная команда, даже когда в её составе много травмированных, но сегодня мы были лучше. Соперникам повезло с голом.

Очень жаль, что мы так и не сравняли счёт, но мы спокойны и уверены в своих силах – наша команда способна добиться результата на «Камп Ноу», – заявил в послематчевом интервью Модрич.