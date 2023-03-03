Винисиус – лидер по жёлтым карточкам среди атакующих игроков испанских клубов

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил очередное предупреждение.

Бразилец увидел перед собой жёлтую карточку на 24-й минуте сегодняшнего матча против «Барселоны», проходящего в рамках полуфинала Кубка Испании. Согласно информации Opta, Винисиус был предупреждён в девятый раз в поединках всех турниров внутри Испании (Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок) – наивысший показатель среди атакующих игроков испанских клубов.

Текстовая трансляция проходящего сейчас «эль класико» доступна на сайте Liveresult.ru. На данный момент «Барселона» ведёт в счёте благодаря автоголу Эдера Милитао.