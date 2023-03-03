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Кубок Испании

Винисиус – лидер по жёлтым карточкам среди атакующих игроков испанских клубов

03 Марта 2023 • 00:33 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил очередное предупреждение.

Бразилец увидел перед собой жёлтую карточку на 24-й минуте сегодняшнего матча против «Барселоны», проходящего в рамках полуфинала Кубка Испании. Согласно информации Opta, Винисиус был предупреждён в девятый раз в поединках всех турниров внутри Испании (Ла Лига, Кубок Испании и Суперкубок) – наивысший показатель среди атакующих игроков испанских клубов.

Текстовая трансляция проходящего сейчас «эль класико» доступна на сайте Liveresult.ru. На данный момент «Барселона» ведёт в счёте благодаря автоголу Эдера Милитао.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор
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