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Кубок Испании

Бускетс установил рекорд по количеству побед в «эль класико»

03 Марта 2023 • 01:10 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс установил сразу два рекорда в сегодняшнем матче с мадридским «Реалом».

Как сообщалось ранее, 34-летний игрок стал единоличным лидером по количеству участий в «эль класико» за всю историю (46 – позади остались Лионель Месси и Серхио Рамос). Встреча завершилась минимальной победой «Барселоны», и Бускетсу, таким образом, покорился ещё один рекорд – по количеству побед в знаменитой битве двух грандов испанского футбола (22), сообщает MisterChip. Капитан каталонцев обошёл по этому показателю легенду «Реала» Пако Хенто.

Упрочить лидерство Серхио Бускетс сможет уже 19 марта, когда состоится ответный поединок полуфинала Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Серхио Бускетс Франсиско Хенто
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