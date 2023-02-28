Завтра станет известно, сможет ли Родриго сыграть с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго всё ещё может принять участие в завтрашнем матче Кубка Испании против «Барселоны», который пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, бразилец участвовал в сегодняшней тренировке команды.

Напомним, после матча с «Ливерпулем» в ⅛ финала Лиги чемпионов стало известно, что Родриго пропустит около 10 дней из-за травмы. Нападающий не сыграл в мадридском дерби с «Атлетико», но если верить источнику, завтра медицинский штаб оценит состояние игрока, а затем примет решение насчёт его потенциального участия в игре с «Барселоной».

На счету Родриго 4 гола и 5 результативных пасов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.