Кристенсен рискует пропустить кубковый матч против «Реала»

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен рискует пропустить предстоящий матч против мадридского «Реала» в рамках полуфинала Кубка Испании.

По информации издания Relevo, у датского защитника был обнаружен дискомфорт в лодыжке. Сообщается, что игрок тренировался всего 15 минут, и в день игры, 2 марта, будет решено, проведёт ли он «эль класико» или нет.

В нынешнем сезоне Андреас Кристенсен провёл 22 игры в футболке «сине-гранатовых», отдав одну результативную передачу. Первый матч полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» запланирован на четверг, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».