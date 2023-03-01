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Кубок Испании

Кристенсен рискует пропустить кубковый матч против «Реала»

01 Марта 2023 • 20:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.92 X 3.65 2 4.00
02.03 23:00

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен рискует пропустить предстоящий матч против мадридского «Реала» в рамках полуфинала Кубка Испании.

По информации издания Relevo, у датского защитника был обнаружен дискомфорт в лодыжке. Сообщается, что игрок тренировался всего 15 минут, и в день игры, 2 марта, будет решено, проведёт ли он «эль класико» или нет.

В нынешнем сезоне Андреас Кристенсен провёл 22 игры в футболке «сине-гранатовых», отдав одну результативную передачу. Первый матч полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» запланирован на четверг, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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