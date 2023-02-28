Фабрегас объяснил, почему болельщики «Барселоны» до сих пор празднуют успехи Месси

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас высказался об отношении болельщиков «Барселоны» к Лионелю Месси.

Аргентинский форвард перебрался в «Пари Сен-Жермен» летом позапрошлого года, однако, как принято считать, в «Барселоне» воспринимают его достижения так же, как прежде.

«Это сентиментально, но Месси всегда будет для болельщиков «Барселоны» своим игроком, – считает Фабрегас. – Он лучший футболист за всю историю клуба, и это не может измениться, где бы он ни выступал», – заявил 35-летний хавбек итальянского «Комо», сам в прошлом поигравший с Месси в «Барселоне».

Напомним, что недавно Лионель Месси был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.