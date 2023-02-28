Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас объяснил, почему болельщики «Барселоны» до сих пор празднуют успехи Месси

28 Февраля 2023 • 20:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.90 X 3.65 2 3.90
02.03 23:00

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас высказался об отношении болельщиков «Барселоны» к Лионелю Месси.

Аргентинский форвард перебрался в «Пари Сен-Жермен» летом позапрошлого года, однако, как принято считать, в «Барселоне» воспринимают его достижения так же, как прежде.

«Это сентиментально, но Месси всегда будет для болельщиков «Барселоны» своим игроком, – считает Фабрегас. – Он лучший футболист за всю историю клуба, и это не может измениться, где бы он ни выступал», – заявил 35-летний хавбек итальянского «Комо», сам в прошлом поигравший с Месси в «Барселоне».

Напомним, что недавно Лионель Месси был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сеск Фабрегас ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
21:16 · Испания. Ла Лига
Витор Роке объяснил, почему хотел бы выступать в одной команде с Левандовски
20:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол готов отказать «Реалу» ради перехода в английский топ-клуб
20:37 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании готов сделать ставку на Фати
20:23 · Испания. Ла Лига
Фабрегас объяснил, почему болельщики «Барселоны» до сих пор празднуют успехи Месси
20:15 · Англия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб начал работу над подписанием Адама Траоре
20:11 · Испания. Ла Лига
​Фабрегас похвалил Хави
20:07 · Испания. Ла Лига
Игрок молодёжной сборной Бразилии признался, что готов перейти в «Барселону»
20:07 · Испания. Ла Лига
​Фабрегас оценил связку Гави – Педри
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» - лучший клуб по проценту побед среди клубов топ-5 лиг Европы
19:41 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер топ-5 лиг Европы по числу забитых быстрых голов
19:24 · Испания. Ла Лига
Дело Негрейры будет рассмотрено Королевской испанской федерацией футбола в четверг
19:09 · Испания. Ла Лига
​Фаната «Мальорки» сурово наказали за оскорбление Винисиуса
19:00 · Италия. Серия А
​«Реал» хочет включить Менди в сделку по Влаховичу
15:54 · Испания. Ла Лига
Завтра станет известно, сможет ли Родриго сыграть с «Барселоной»
15:35 · Испания. Ла Лига
Фати не тренировался сегодня с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем