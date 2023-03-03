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Кубок Испании

Хави: «Араухо – один из лучших защитников в мире»

03 Марта 2023 • 02:32 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил защитника своей команды Рональда Араухо после победы над мадридским «Реалом» (1:0).

Оборона «сине-гранатовых» сдержала грозную атаку мадридцев на «Сантьяго Бернабеу», не позволив нанести ни одного удара в створ.

«Араухо – потрясающий игрок, один из лучших защитников в мире. Сегодня все игроки обороны сыграли очень здорово», – поведал на пресс-конференции наставник каталонцев, также ответивший на вопрос о дуэли Араухо с Винисиусом Жуниором: «Обычно Винисиус создаёт по шесть-семь голевых моментов за матч, но сегодня он не создал ничего. Мы не должны недооценивать нашу работу по его нейтрализации».

Ответная встреча полуфинала Кубка Испании состоится 19 марта на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Винисиус Жуниор Рональд Араухо
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