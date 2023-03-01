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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Винисиус — исключительный игрок»

01 Марта 2023 • 21:35 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре в преддверии полуфинала Кубка Испании.

«Он исключительный игрок, и он забивает голы. Это футболист, за которым мы должны следить. Он играет на очень высоком уровне», — заявил чемпион мира и Европы на предматчевой пресс-конференции.

В нынешней кампании бразильский форвард провёл в футболке «королевского» клуба 36 матчей, забив 18 голов при девяти ассистах. Первая полуфинальная игра Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» в четверг, 2 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Хави Эрнандес Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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