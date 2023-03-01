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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Реал» – фаворит завтрашнего матча»

01 Марта 2023 • 15:33 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не считает свою команду фаворитом в завтрашнем полуфинале Кубка Испании с мадридским «Реалом». Напомним, первая встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» завтра, а вторая – через месяц на «Камп Ноу».

«Реал» – фаворит завтрашнего матча. Я говорю это, не учитывая ситуацию с травмами и победу «Барселоны» в Суперкубке Испании. В данный момент «Реал» является чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов», – заявил Хави на пресс-конференции.

Завтрашний матч пропустит лучший бомбардир Ла Лиги Роберт Левандовски. «Барселоне» также не поможет Усман Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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