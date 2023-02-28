Фати не тренировался сегодня с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. По информации от Mundo Deportivo, молодой испанец не принимал участие в коллективных занятиях, которые состоялись утром.

Ранее Фати получил травму, из-за которой выбыл из строя на неопределённый срок. У тренерского штаба сохранялась надежда, что Ансу сможет восстановиться к первому матчу полуфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Тем не менее, вингер, судя по всему, не примет участие в матче.

Напомним, в лазарете «Барселоны» также находятся Роберт Левандовски, Педри и Усман Дембеле. В последнем туре чемпионата команда Хави Эрнандеса проиграла на выезде «Альмерии».