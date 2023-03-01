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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рейна: «Я бы отдал «Золотой мяч» Куртуа»

01 Марта 2023 • 10:59 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Вратарь «Вильярреала» Пепе Рейна заявил, что вручил бы «Золотой мяч» своему коллеге Тибо Куртуа из мадридского «Реала». Напомним, бельгиец в прошлом сезоне помог «королевскому клубу» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании, часто совершая очень важные сейвы.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Тибо Куртуа. Он является лучшим футболистом в мире на своей позиции. Было бы приятно увидеть, как эту награду получает вратарь», – цитирует Рейну Madrid Xtra.

Напомним, на днях Куртуа не получил даже награду лучшему голкиперу мира по версии FIFA. Приз отдал вратарю «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу за его вклад в победу сборной Аргентины на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Пепе Рейна Тибо Куртуа
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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