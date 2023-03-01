Рейна: «Я бы отдал «Золотой мяч» Куртуа»

Вратарь «Вильярреала» Пепе Рейна заявил, что вручил бы «Золотой мяч» своему коллеге Тибо Куртуа из мадридского «Реала». Напомним, бельгиец в прошлом сезоне помог «королевскому клубу» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании, часто совершая очень важные сейвы.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Тибо Куртуа. Он является лучшим футболистом в мире на своей позиции. Было бы приятно увидеть, как эту награду получает вратарь», – цитирует Рейну Madrid Xtra.

Напомним, на днях Куртуа не получил даже награду лучшему голкиперу мира по версии FIFA. Приз отдал вратарю «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу за его вклад в победу сборной Аргентины на чемпионате мира.