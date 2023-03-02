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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Кварацхелии: «Отец Хвичи и я болеем за «Барселону», но сам игрок – фанат «Реала»

02 Марта 2023 • 13:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 8 ч. 36 мин.

Мамука Джугели, агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о клубных пристрастиях своего клиента. Напомним, в своём первом сезоне в Серии А грузинский футболист уже отметился 10 голами и 9 ассистами в 20 матчах.

«Отец Хвичи и я болеем за «Барселону», но сам игрок – фанат «Реала». Я был бы счастлив видеть его в «Барселоне», но у него совсем другие желания», – цитирует агента журналист Джакомо Якобелис.

Напомним, ранее Хвича признался, что его кумирами в детстве являлись Криштиану Роналду и Гути, которые в разные времена защищали цвета мадридского «Реала». Интерес к Кварацхелии пока успели проявить «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Наполи Хвича Кварацхелия Мамука Джугели
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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