Анчелотти: «Мы хотим одержать победу не потому, что это матч-реванш за Суперкубок»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о мотивации коллектива перед полуфинальным матчем Кубка Испании против «Барселоны».

«Мы хотим одержать победу не потому, что это матч-реванш за Суперкубок, а потому, что мы близки к титулу. И когда любая команда близка к трофею, градус напряжения повышается», — заявил итальянский специалист на предматчевой пресс-конференции. По мнению специалиста, в предыдущем «эль класико» «королевскому» клубу не хватило приверженности стилю, а частое повторение ошибок повлияло на игру.

Напомним, что первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт завтра, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Предыдущая встреча грандов завершилась победой «блауграны» со счётом 1:3 в финале Суперкубка Испании.