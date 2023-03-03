«Барселона» обыграла «Реал», установив личный антирекорд по владению мячом с сезона 2013/14

«Барселона» сумела сдержать мадридский «Реал», отказавшись от игры первым номером.

Первая полуфинальная встреча, прошедшая сегодня на «Сантьяго Бернабеу», завершилась триумфом каталонцев с минимальным счётом. Судьбу встречи решил автогол Эдера Милитао на 26-й минуте. По данным Opta, в сегодняшнем «эль класико» «Реал» владел мячом 64,7% времени – рекордный для «сливочных» показатель в матчах с «Барселоной» с сезона 2013/14. При этом «сине-гранатовые», владевшие мячом 35,3% времени, установили свой антирекорд во всех матчах всех турниров за тот же период.

Ответная встреча «Барселоны» с «Реалом» состоится 19 марта на «Камп Ноу».