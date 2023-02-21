Дембеле пропустит предстоящий матч с «Реалом»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не успеет восстановиться до матча с мадридским «Реалом».

25-летний футболист получил повреждение в матче против «Жироны», прошедшем в конце января. Согласно сведениям издания RAC1, уже сейчас известно, что француз точно не сможет принять участие в полуфинальном поединке Кубка Испании против «Реала», который состоится 2 марта в Мадриде. Игрок надеется вернуться в строй до игры с «Атлетиком» из Бильбао, запланированной на 12 марта.

Усман Дембеле записал на свой счёт восемь забитых мячей и семь результативных передач в 28 встречах за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.