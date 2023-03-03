Автогол решил исход класико: «Барселона» отлично оборонялась и удержала минимальную победу над «Реалом»

Мадридский «Реал» и «Барселона» сошлись в рамках Кубка Испании. Матч 1/2 финала состоялся второго марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
|26'Милитао Эдер (0:1)
Полуфинал Кубка Испании подарил миру очередное класико. Точнее, первую его часть, ведь 1/2 финала состоит из двух матчей. В качестве хозяина начинал «Реал», мечтающий о реванше. В битве за Суперкубок Испании «Барселона» уничтожила мадридцев, почти разгромила (Бензема забил на 93-й минуте), а через полтора месяца «короли» пришли с расплатой. Ситуация подходящая – «Реал» хорошо себя чувствует, чего стоит только разнос «Ливерпуля», а вот «Барселона» на спаде, у каталонцев два поражения подряд
Пугала Хави не только форма его футболистов, но и кадровая ситуация. Левандовски, Дембеле и Педри травмированы, а без них «Барселона» - будто другая команда. Хави ещё до матча говорил, что «Барселона» будет играть как «Хетафе», а не как «Манчестер Сити» - так и случилось в итоге. Другое дело, что обороняться у «Барселоны» получалось неожиданно хорошо.
Каталонцы очень быстро пропустили: уже на 12-й минуте навес Винисиуса с левого угла штрафной площади на дальний край вратарской нашёл Бензема. Карим мяч принял на грудь, а потом в падении пробил в «шестёрку». Сыграно красиво, технично, но на метр залез в офсайд француз, а боковой рефери это легко заметил.
И всё далее. Атаки «Реала» выглядели суматошно, а «Барселона» отлично оборонялась, особенно со знаком плюс отмечался Араухо. А тут ещё и Гави совершил шикарный перехват в центре поля, затем выдал обостряющую передачу на Кесси. Франк вывалился на Куртуа и пробил в ногу голкиперу, отскок сыграл против «Реала» - мяч угодил в ногу Милитао и оказался в сетке. Рефери моментально гол отменил из-за офсайда, но повтор показал, что Кесси был в правильном положении – 0:1. Обмен незасчитанными голами не состоялся.
Время шло, «Реал» всё больше владел инициативой, территорией, но никак не мог наладить игру в атаке. Очень много сумбура, индивидуальных действий и мало обострений. Винисиус опасно крутил с угла штрафной площади – тер Штеген потащил, не позволив состояться сценарию матча с «Ливерпулем». А в комбинационной игре у «Реала» ничего не получалось.
Под конец матча давление мадридцев усилилось, но замены Анчелотти и старания хозяев в голы (и даже опасные моменты) не воплотились. Первый раунд класико остаётся за «Барселоной», финал Кубка Испании стал ближе для каталонцев. А вот «Реалу» в ответной апрельской игре предстоит отыгрываться.
Есть второй матч, но как по мне шансов на проход дальше мало у Реала, и самое грустное, что Реал в этом сезоне может вообще остаться без трофеев.
Надо до конца бороться за ЛаЛигу и выдать все в ЛЧ.
Комментатор высказал, что Анчелотти постоянно выгораживает Вини и как по мне зря. Понимаю, молодость и все такое, но Вини нужно пахать и пахать еще чтоб становится лучше, ведь потенциал есть.
От Реала ждал большего, Барса приятно удивила)) С такой скамейкой Барсе будет ооочень тяжело...
по игре: терпели, особенно во втором тайме. барсы терпели, мадрид атаковал, минуты таяли... финал матча на табло.
судья был жёсток, но справедлив. лишних фолов не давал, на провокации не вёлся. жёлтая Хави по делу. нужно держать себя в руках.
очень неожиданная победа, и тем она ценней. ждём ответку на Камп Ноу. там должны подлечиться лидеры.
всех cules - с выстраданной победой!
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