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Кубок Испании

Автогол решил исход класико: «Барселона» отлично оборонялась и удержала минимальную победу над «Реалом»

03 Марта 2023 • 00:55 Комментировать (19)
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Мадридский «Реал» и «Барселона» сошлись в рамках Кубка Испании. Матч 1/2 финала состоялся второго марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид0:1Барселона
  26'Милитао Эдер (0:1)
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерРюдигер АнтониоНачо Фернандес  55' 67' (Родриго ( 67') Камавинга ЭдуардоКроос Тони 74' (Тчуамени Орельен ( 74') Вальверде Федерико  73'Модрич Лука 84' (Родригес Альваро ( 84') Винисиус Жуниор  24'Бензема Карим
Запасные: Одриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛопес ЛуисВальехо ХесусАсенсио Марко
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКунде ЖюльАлонсо МаркосБальде АлехандроДе Йонг ФренкиБускетс СерхиоКесси Франк  66' 86' (Роберто Серхи ( 86') Рафинья Диас  45' 69' (Фати Ансу ( 69') Торрес ФерранГави  51'
Запасные: Педрола ЭстанисПенья ИньякиГарсия ЭрикАльба ЖордиКристенсен АндреасТорре ПаблоТенас Арнау
02 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Полуфинал Кубка Испании подарил миру очередное класико. Точнее, первую его часть, ведь 1/2 финала состоит из двух матчей. В качестве хозяина начинал «Реал», мечтающий о реванше. В битве за Суперкубок Испании «Барселона» уничтожила мадридцев, почти разгромила (Бензема забил на 93-й минуте), а через полтора месяца «короли» пришли с расплатой. Ситуация подходящая – «Реал» хорошо себя чувствует, чего стоит только разнос «Ливерпуля», а вот «Барселона» на спаде, у каталонцев два поражения подряд

Пугала Хави не только форма его футболистов, но и кадровая ситуация. Левандовски, Дембеле и Педри травмированы, а без них «Барселона» - будто другая команда. Хави ещё до матча говорил, что «Барселона» будет играть как «Хетафе», а не как «Манчестер Сити» - так и случилось в итоге. Другое дело, что обороняться у «Барселоны» получалось неожиданно хорошо.

Каталонцы очень быстро пропустили: уже на 12-й минуте навес Винисиуса с левого угла штрафной площади на дальний край вратарской нашёл Бензема. Карим мяч принял на грудь, а потом в падении пробил в «шестёрку». Сыграно красиво, технично, но на метр залез в офсайд француз, а боковой рефери это легко заметил.

И всё далее. Атаки «Реала» выглядели суматошно, а «Барселона» отлично оборонялась, особенно со знаком плюс отмечался Араухо. А тут ещё и Гави совершил шикарный перехват в центре поля, затем выдал обостряющую передачу на Кесси. Франк вывалился на Куртуа и пробил в ногу голкиперу, отскок сыграл против «Реала» - мяч угодил в ногу Милитао и оказался в сетке. Рефери моментально гол отменил из-за офсайда, но повтор показал, что Кесси был в правильном положении – 0:1. Обмен незасчитанными голами не состоялся.

Время шло, «Реал» всё больше владел инициативой, территорией, но никак не мог наладить игру в атаке. Очень много сумбура, индивидуальных действий и мало обострений. Винисиус опасно крутил с угла штрафной площади – тер Штеген потащил, не позволив состояться сценарию матча с «Ливерпулем». А в комбинационной игре у «Реала» ничего не получалось.

Под конец матча давление мадридцев усилилось, но замены Анчелотти и старания хозяев в голы (и даже опасные моменты) не воплотились. Первый раунд класико остаётся за «Барселоной», финал Кубка Испании стал ближе для каталонцев. А вот «Реалу» в ответной апрельской игре предстоит отыгрываться.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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Комментарии (19)
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Рейтинг комментариев
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Sparrow88
03 Марта 2023 в 01:11
Есть ощущение, что на Камп Ноу Реал сыграет лучше. У Барсы преимущество после первой игры, но считаю что ничего ещё не решено. В ответке может получится наоборот - Барселона фаворит, а победит Реал. В общем 5 апреля увидим. А так - мои поздравления болельщикам Барселоны!
SpsGod
03 Марта 2023 в 01:06
Обидное поражение. Барса даже находясь не в лучшем состоянии и не всегда в важном турнире все равно готовы обыгрывать Реал, а Реал - нет.
Есть второй матч, но как по мне шансов на проход дальше мало у Реала, и самое грустное, что Реал в этом сезоне может вообще остаться без трофеев.
Надо до конца бороться за ЛаЛигу и выдать все в ЛЧ.

Комментатор высказал, что Анчелотти постоянно выгораживает Вини и как по мне зря. Понимаю, молодость и все такое, но Вини нужно пахать и пахать еще чтоб становится лучше, ведь потенциал есть.
Sergey999
03 Марта 2023 в 01:08
Скорее всего и останется. Перестройка конкретная нужна. По винисиусу скажу что сегодня совершенно бестолково играл.
redwhite1959
03 Марта 2023 в 01:06
Автор верно подметил - "Барса" защищалась в этом матче очень надёжно! На удивление без ошибок сыграл Кунде на месте центрального защитника. Система обороны, разработанная на матч Хави, себя полностью оправдала! В этом матче всё могло закончиться гораздо раньше, если бы Фати не помешал удару Кесси в пустые ворота в середине второго тайма. А "Реал" - как обычно - продемонстрировал отличную физическую форму, но игровой мысли в атаке сегодня хозяевам явно не хватало. Бензема был полностью прикрыт, а больше что-либо интересное впереди больше никто не смог. Негр под 20-м номером запорол множество атак своими неудачными обводками и был похож на себя самого двухгодичной давности(( Команда Анчелотти играет по "накатанной", но - похоже - против этого "катка" команды в Испании уже находят противоядие.
pol-black
03 Марта 2023 в 01:08
спасибо за напоминалку! Кунде хотел отдельно отметить. сыграл он без ошибок, может же иногда. Араухо тоже хорошо закрыл Виника. да и Алонсо с Бальде хорошо отыграли. Тер Штеген вступал в игру не так часто, как хотели бы сливочные.
Sergey999
03 Марта 2023 в 01:09
Именно в точку)
aegur
03 Марта 2023 в 01:05
Ну прям битва Голиафа и Давида))
От Реала ждал большего, Барса приятно удивила)) С такой скамейкой Барсе будет ооочень тяжело...
pol-black
03 Марта 2023 в 01:06
ответка через месяц. должны травмированные подтянуться. Дембеле прибавит в игре, как и Педри.
pol-black
03 Марта 2023 в 01:02
честно говоря, не ждал ничего хорошего от этого матча. надеялся, что много мадрид не забьёт. а Барса классно сыграла от обороны. а другого варианта и не было в отсутствие Лёвы и Педри. да ещё и Кессе внезапно решил стать голеадором, и даже повезло ему в этом. а ещё бы не Фати, не на месте оказавшийся у ворот Куртуа...
по игре: терпели, особенно во втором тайме. барсы терпели, мадрид атаковал, минуты таяли... финал матча на табло.
судья был жёсток, но справедлив. лишних фолов не давал, на провокации не вёлся. жёлтая Хави по делу. нужно держать себя в руках.
очень неожиданная победа, и тем она ценней. ждём ответку на Камп Ноу. там должны подлечиться лидеры.
всех cules - с выстраданной победой!
Sergey999
03 Марта 2023 в 01:04
Думаешь не решено еще ничего в этой паре?
pol-black
03 Марта 2023 в 01:05
в таких противостояниях никогда ничего не решено. это - футбол.
Sergey999
03 Марта 2023 в 01:02
То чувство когда ожидание было сильнее просмотра матча. Заслужила ли Барса победу-нет, заслужил ли ее Мадрид-тоже нет. Ничья причем нулевая была бы закономерным итогом. Но как получилось так получилось. Везение помогло на сей раз сопернику Мадрида)))
pol-black
03 Марта 2023 в 01:03
Барса выстрадала. заслуживать было особо некем. не Торресом же, в самом деле.
Sergey999
03 Марта 2023 в 01:05
Именно выстрадала. Да и Реал как то бестолково играл.
pol-black
03 Марта 2023 в 01:09
Реал атаковал, всё время. как атаковал - это другое. тут нужно Карло вопросы задавать по рисунку игры.
Vova52
03 Марта 2023 в 01:01
Молодцы хорошо защищались , но это не игра Барси.......
pol-black
03 Марта 2023 в 01:04
не той Барсы, какой мы хотим её видеть. уж это точно.
Roni
03 Марта 2023 в 01:00
И что? Надо было Барсе Тёр Штегена домой отправить. не забили бы
pol-black
03 Марта 2023 в 01:04
несколько раз он спас.
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