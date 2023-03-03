Автогол решил исход класико: «Барселона» отлично оборонялась и удержала минимальную победу над «Реалом»

Мадридский «Реал» и «Барселона» сошлись в рамках Кубка Испании. Матч 1/2 финала состоялся второго марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Полуфинал Кубка Испании подарил миру очередное класико. Точнее, первую его часть, ведь 1/2 финала состоит из двух матчей. В качестве хозяина начинал «Реал», мечтающий о реванше. В битве за Суперкубок Испании «Барселона» уничтожила мадридцев, почти разгромила (Бензема забил на 93-й минуте), а через полтора месяца «короли» пришли с расплатой. Ситуация подходящая – «Реал» хорошо себя чувствует, чего стоит только разнос «Ливерпуля», а вот «Барселона» на спаде, у каталонцев два поражения подряд

Пугала Хави не только форма его футболистов, но и кадровая ситуация. Левандовски, Дембеле и Педри травмированы, а без них «Барселона» - будто другая команда. Хави ещё до матча говорил, что «Барселона» будет играть как «Хетафе», а не как «Манчестер Сити» - так и случилось в итоге. Другое дело, что обороняться у «Барселоны» получалось неожиданно хорошо.

Каталонцы очень быстро пропустили: уже на 12-й минуте навес Винисиуса с левого угла штрафной площади на дальний край вратарской нашёл Бензема. Карим мяч принял на грудь, а потом в падении пробил в «шестёрку». Сыграно красиво, технично, но на метр залез в офсайд француз, а боковой рефери это легко заметил.

И всё далее. Атаки «Реала» выглядели суматошно, а «Барселона» отлично оборонялась, особенно со знаком плюс отмечался Араухо. А тут ещё и Гави совершил шикарный перехват в центре поля, затем выдал обостряющую передачу на Кесси. Франк вывалился на Куртуа и пробил в ногу голкиперу, отскок сыграл против «Реала» - мяч угодил в ногу Милитао и оказался в сетке. Рефери моментально гол отменил из-за офсайда, но повтор показал, что Кесси был в правильном положении – 0:1. Обмен незасчитанными голами не состоялся.

Время шло, «Реал» всё больше владел инициативой, территорией, но никак не мог наладить игру в атаке. Очень много сумбура, индивидуальных действий и мало обострений. Винисиус опасно крутил с угла штрафной площади – тер Штеген потащил, не позволив состояться сценарию матча с «Ливерпулем». А в комбинационной игре у «Реала» ничего не получалось.

Под конец матча давление мадридцев усилилось, но замены Анчелотти и старания хозяев в голы (и даже опасные моменты) не воплотились. Первый раунд класико остаётся за «Барселоной», финал Кубка Испании стал ближе для каталонцев. А вот «Реалу» в ответной апрельской игре предстоит отыгрываться.