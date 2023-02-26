«Вильярреал» установил ценник на Пау Торреса, за которым следят «Реал» и «Арсенал»

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес может сменить клуб по окончании сезона.

26-летний футболист находился на радарах грандов ещё прошлым летом. Интерес к испанцу по-прежнему проявляют мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», и «Вильярреал» уже определился с ценником своего лидера – порядка 50 млн евро, докладывает Fichajes. Среди претендентов на Торреса также значатся «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Пау Торрес принял участие в 24 поединках «Вильярреала» в текущей кампании, не отметившись результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в те же 50 млн евро.