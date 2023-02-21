«Вильярреал» продлил контракт с россиянином Ефремовым

Испанский «Вильярреал» продлил контракт с российским защитником Антоном Ефремовым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до середины 2026 года, а его прошлое соглашение истекало летом 2024 года.

Антон Ефремов – 19-летний уроженец Нижнего Новгорода, который играет в системе «Вильярреала» с лета прошлого года. Защитник может сыграть в центре обороны, а также на правом фланге. Помимо «Вильярреала», является игроком молодёжной сборной России, за которую пока провёл лишь один матч.

На данный момент «Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице испанского чемпионата.