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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» продлил контракт с россиянином Ефремовым

21 Февраля 2023 • 21:49 Комментировать
Вильярреал
...
Хетафе
27.02 23:00

Испанский «Вильярреал» продлил контракт с российским защитником Антоном Ефремовым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано до середины 2026 года, а его прошлое соглашение истекало летом 2024 года.

Антон Ефремов – 19-летний уроженец Нижнего Новгорода, который играет в системе «Вильярреала» с лета прошлого года. Защитник может сыграть в центре обороны, а также на правом фланге. Помимо «Вильярреала», является игроком молодёжной сборной России, за которую пока провёл лишь один матч. 

На данный момент «Вильярреал» занимает девятое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Антон Ефремов
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ХЕТАФЕ
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