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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» прервал затяжную серию неудач волевой победой над «Хетафе»

28 Февраля 2023 • 00:52 Комментировать
Вильярреал
2:1
Хетафе
окончен

В заключительном матче 23-го тура Ла Лиги начавший выбираться из подвала таблицы «Хетафе» гостил у «Вильярреала», который неожиданно проиграл четыре поединка подряд. Несмотря на то, что Энес Унал забил головой уже на девятой минуте, у «Хетафе» в целом было маловато шансов на то, чтобы сегодня набрать очки. Саму Чуквезе ответил «голом в раздевалку». После перерыва он же ассистировал на победный гол Луису Моралесу.

2:1, «Вильярреал» поднялся на шестое место, его соперник - второй с конца.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Вильярреал2:1Хетафе
  9'Унал Энес (0:1)
(1:1) Чуквезе Саму44'  
(2:1) Моралес Луис52'  
Рейна ПепеФойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау IIМорено Альберто 61' (Педраса Альфонсо ( 61') Парехо ДаниэльЧуквезе Саму 86' (Морено Херард ( 86') Капу ЭтьенТеррац Рамон 80' (Мохика Хоан ( 80') Пино Йереми 61' (Баэна Алехандро ( 61') Моралес Луис
Запасные: Манди АиссаАльварес ИкерКуэнка ХорхеХассан Хессем
Сория ДавидДьене ДаконамДуарте ДомингушАльдерете ОмарАльварес Гастон 75' (Иглесиас Хуан ( 75') Милья Луис 56' (Аленья Карлес ( 56') Арамбарри Мауро  56' 61' (Альгобия Анхель ( 61') Порту Кристиан 75' (Вильяр Гонсало ( 75') Майораль БорхаМаксимович Неманья 75' (Мунир Эль-Хаддади ( 75') Унал Энес
Запасные: Дамиан СуаресЛатаса ХуанКасилья КикоСеоане ХаймеМитрович СтефанМата ХаймеКонде Диего
27 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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1.63 3.80 6.00
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00:52 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» прервал затяжную серию неудач волевой победой над «Хетафе»
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