«Вильярреал» прервал затяжную серию неудач волевой победой над «Хетафе»

В заключительном матче 23-го тура Ла Лиги начавший выбираться из подвала таблицы «Хетафе» гостил у «Вильярреала», который неожиданно проиграл четыре поединка подряд. Несмотря на то, что Энес Унал забил головой уже на девятой минуте, у «Хетафе» в целом было маловато шансов на то, чтобы сегодня набрать очки. Саму Чуквезе ответил «голом в раздевалку». После перерыва он же ассистировал на победный гол Луису Моралесу.
2:1, «Вильярреал» поднялся на шестое место, его соперник - второй с конца.
Видеотрансляция матча Вильярреал - Хетафе
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Протокол игры
|9'Унал Энес (0:1)
|(1:1) Чуквезе Саму44'
|(2:1) Моралес Луис52'
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Торрес Пау II•Морено Альберто61' (Педраса Альфонсо (61') •Парехо Даниэль•Чуквезе Саму86' (Морено Херард (86') •Капу Этьен•Террац Рамон80' (Мохика Хоан (80') •Пино Йереми61' (Баэна Алехандро (61') •Моралес Луис
Запасные: Манди Аисса•Альварес Икер•Куэнка Хорхе•Хассан Хессем
Сория Давид•Дьене Даконам•Дуарте Домингуш•Альдерете Омар•Альварес Гастон75' (Иглесиас Хуан (75') •Милья Луис56' (Аленья Карлес (56') •Арамбарри Мауро 56'61' (Альгобия Анхель (61') •Порту Кристиан75' (Вильяр Гонсало (75') •Майораль Борха•Максимович Неманья75' (Мунир Эль-Хаддади (75') •Унал Энес
27 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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