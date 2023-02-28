«Вильярреал» прервал затяжную серию неудач волевой победой над «Хетафе»

В заключительном матче 23-го тура Ла Лиги начавший выбираться из подвала таблицы «Хетафе» гостил у «Вильярреала», который неожиданно проиграл четыре поединка подряд. Несмотря на то, что Энес Унал забил головой уже на девятой минуте, у «Хетафе» в целом было маловато шансов на то, чтобы сегодня набрать очки. Саму Чуквезе ответил «голом в раздевалку». После перерыва он же ассистировал на победный гол Луису Моралесу.

2:1, «Вильярреал» поднялся на шестое место, его соперник - второй с конца.