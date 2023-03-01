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Чемпионат Германии. Бундеслига

Модрич призвал «Реал» подписать Гвардиола

01 Марта 2023 • 13:35 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич посоветовал руководству «королевского клуба» подписать центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Напомним, пресса и ранее сообщала об интересе «сливочных» к хорвату.

По информации от Diario AS, Модрич сказал руководству, что его соотечественник всерьёз может усилить команду на долгие годы. Напомним, Йошко сейчас всего 21 год.

Гвардиол хорошо проявил себя на чемпионате мира в составе сборной Хорватии и помог команде завоевать бронзовые медали. Сумма его трансфера грядущим летом оценивается в районе 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен платить такие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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