Модрич призвал «Реал» подписать Гвардиола

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич посоветовал руководству «королевского клуба» подписать центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Напомним, пресса и ранее сообщала об интересе «сливочных» к хорвату.

По информации от Diario AS, Модрич сказал руководству, что его соотечественник всерьёз может усилить команду на долгие годы. Напомним, Йошко сейчас всего 21 год.

Гвардиол хорошо проявил себя на чемпионате мира в составе сборной Хорватии и помог команде завоевать бронзовые медали. Сумма его трансфера грядущим летом оценивается в районе 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен платить такие деньги.