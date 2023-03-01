Анчелотти: «У Винисиуса завтра будет интересная дуэль с Араухо»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от дуэли Винисиуса Жуниора с Рональдом Араухо. Напомним, «сливочные» завтра сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» у себя дома на «Сантьяго Бернабеу».

«Винисиус в данный момент является одним из лучших футболистов в мире. Рональд Араухо? Очень сильный защитник. У Винисиуса завтра будет очень интересная дуэль с Араухо», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в этом сезоне «Барселона» и «Реал» встречались между собой дважды. В первом круге чемпионата Испании победу одержали «сливочные», а вот в игре за Суперкубок Испании сильнее оказались «сине-гранатовые».