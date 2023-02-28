«Интер» и «Барселона» не отказались от идеи подписания Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар по-прежнему интересен «Барселоне» и миланскому «Интеру».

С недавних пор француз уладил разногласия с представителями «Баварии», убедив тех в своей пригодности. Отмечалось, что 26-летний футболист вполне может остаться в клубе, и мюнхенцы готовы продлить его контракт. Действующий договор Павара рассчитан до 2024 года, что продолжает привлекать к нему внимание других клубов: по данным TMW, «Интер» и «Барселона» по-прежнему рассчитывают переманить игрока летом, несмотря на изменившуюся позицию «Баварии» в данном вопросе.

Бенжамен Павар оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро.