В Испании начали нахваливать Кесси

Франк Кесси, конечно, не Месси, но и он умеет приносить пользу «Барселоне» - его старания в первом полуфинальном матче против мадридского «Реала» были по достоинству оценены прессой. Вот что пишет об его выступлении испанское издание sport.es.

- Франк Кесси никогда не станет тем рафинированным полузащитником с отточенной техникой, которые нужны «Барселоне», но его физические способности, умение покрывать все поле, стали настоящим бальзамом для «Барселоны». И не только в этом дело - Кесси поучаствовал в эпизоде с голом. В Милане его называли «Президент», и теперь в «Барселоне» начинают понимать, почему, - сообщает источник.