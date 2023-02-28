Менье остаётся на радаре у «Барселоны»

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье до сих пор остаётся в шорт-листе каталонской «Барселоны», которая летом хочет усилить правый фланг обороны. Напомним, пришедший летом Эктор Бельерин с большой долей вероятности покинет «Камп Ноу» в конце сезона на правах свободного агента. Исходя из этого, команде понадобится новый фуллбек.

По сведениям от издания Sport, одним из приоритетных кандидатов для «Барселоны» является 31-летний Менье, у которого летом будет оставаться год по контракту с «Боруссией».

Менье в данный момент проводит свой третий сезон в Бундеслиге. Француз только недавно вернулся в строй после травмы, поэтому пока получает мало игровой практики.