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Чемпионат Германии. Бундеслига

Менье остаётся на радаре у «Барселоны»

28 Февраля 2023 • 10:57 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
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02.03 23:00

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье до сих пор остаётся в шорт-листе каталонской «Барселоны», которая летом хочет усилить правый фланг обороны. Напомним, пришедший летом Эктор Бельерин с большой долей вероятности покинет «Камп Ноу» в конце сезона на правах свободного агента. Исходя из этого, команде понадобится новый фуллбек.

По сведениям от издания Sport, одним из приоритетных кандидатов для «Барселоны» является 31-летний Менье, у которого летом будет оставаться год по контракту с «Боруссией».

Менье в данный момент проводит свой третий сезон в Бундеслиге. Француз только недавно вернулся в строй после травмы, поэтому пока получает мало игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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