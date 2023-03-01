Фати готов сыграть с «Реалом»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати готов принять участие в завтрашнем матче полуфинала Кубка Испании против мадридского «Реала», который состоится на «Сантьяго Бернабеу».

По информации от Mundo Deportivo, пропустивший несколько дней из-за травмы Фати сегодня принимал участие в тренировке с остальной командой. По сведениям источника, испанский вингер готов сыграть в поединке с «королевским клубом».

Фати в нынешнем сезоне отметился тремя голами и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге. Ансу ранее входил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», но при этом игрок летом не намерен покидать «Барселону».